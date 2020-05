Zelfs Playmobil verkoopt nu mondmaskers

Import uit China opnieuw lager in maart

6:50 Nederland heeft in maart minder goederen uit China en Hongkong geïmporteerd dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel. Ook in februari was er al sprake van een daling. Door de uitbraak van het coronavirus gingen veel fabrieken in China vanaf januari geheel of gedeeltelijk dicht.