Ziekteverzuim hoger dan ooit, kosten stijgen naar 27 miljard

Het ziekteverzuim in Nederland piekte vorig jaar naar 5,6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de eerste metingen in 1996. Het verzuim kostte de samenleving ruim 27 miljard euro, 9 miljard meer dan in 2021.

Uit het nieuwste trendrapport van Nationale-Nederlanden, dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt ook dat de gemiddelde verzuimduur met één dag is gestegen naar negen werkdagen per jaar. Bovendien melden werknemers zich vaker ziek, gemiddeld 1,5 keer per jaar, tegen 1,2 keer in 2021. Griep en verkoudheid zijn nog altijd de meest voorkomende oorzaken van verzuim, gevolgd door psychische klachten.

De verzekeraar gebruikte voor het onderzoek zijn eigen cijfers plus een onderzoek van Markeffect onder werkgevers en werknemers en data van statistiekbureau CBS, uitkeringsinstantie UWV en TNO. Volgens het rapport is de zorg in 2022 verzuimkoploper met 7,9 procent. In de bouw steeg het verzuim naar 5,3 procent en in de horeca naar 4,7 procent.

Uit onderzoek door Markeffect blijkt dat vier op de tien werkgevers en werknemers een verstoorde werk-privébalans en personeelstekort als belangrijkste oorzaken van werkgerelateerde psychische problemen zien. Daarnaast geeft 52 procent van de werknemers aan regelmatig overuren te maken. Dan kan leiden tot het gevoel dat er steeds meer van hen wordt gevraagd binnen dezelfde tijd, iets waar 46 procent van de werknemers mee te maken heeft.

Voorzichtige daling

Volgens Nationale-Nederlanden wordt er op allerlei vlakken gewerkt aan oplossingen om de druk op werkend Nederland te verlagen en resulteert dat in een voorzichtige daling van het aantal ziekmeldingen in het eerste kwartaal van dit jaar. Tegelijkertijd signaleert de verzekeraar dat in de groep die meer dan 42 weken ziek is, het aandeel van werknemers tot 35 jaar stijgt.

,,Als dit doorzet, verwachten we dit jaar 30 procent meer jongvolwassen met een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, red.)’’, aldus Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden. ,,Dat is zorgwekkend, want we kunnen het ons als samenleving niet veroorloven deze jonge mensen langdurig aan de kant te laten staan.’’

Nationale-Nederlanden roept werkgevers en werknemers op meer aandacht te besteden aan de mentale gezondheid door de werk-privébalans bespreekbaar te maken om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.