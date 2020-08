Zo gaan andere landen om met crisis: in Duitsland krijg je een kinderbonus van 300 euro

toerisme zonder toeristen Zo overleeft Lissabon: ‘Een stad zonder mensen, zonder leven, zonder charme’

18 augustus In de smalle straatjes van de Portugese volkswijk Alfama in Lissabon schalt normaal gesproken de fadomuziek uit een van de vele Casas de Fado. Nu er deze zomer nauwelijks toeristen zijn, is maar een handvol van die restaurants geopend. ,,Lissabon is nu een stad zonder mensen, zonder leven, zonder charme. Maar we laten ons niet stoppen.”