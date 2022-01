Zo reageert Nederland op het einde van de harde lockdown: 'Verstand van kabinet is weg’

cultuur blijft dichtHet einde van de harde lockdown is na een onstuimige periode eindelijk weer in zicht. Winkels en contactberoepen kunnen weer de deuren openen en studenten mogen weer de schoolbanken in. Bij ondernemers in de cultuursector overheerst het onbegrip: zij blijven de komende anderhalve week nog gesloten. De reacties op de persconferentie zijn dan ook wisselend. ,,Ik vraag me ook af waar het verstand van het kabinet is gebleven.”

Ondernemers in de cultuursector zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de nieuwe ontwikkelingen rond de versoepelingen van de coronaregels. Winkels mogen vanaf morgen zonder afspraak mensen toelaten, terwijl er voor restaurants en bioscoopzalen geen ruimte is. ,,We staan met de rug tegen de muur”, zegt NVBF-directeur Gulian Nolthenius tegen deze site.

Dat het kabinet de cultuursector opnieuw onderaan het lijstje zet, vinden de branches rampzalig. ,,Dit is een grote teleurstelling”, reageert Nolthenius van de bioscopenbranche. ,,Er is werkelijk geen enkele reden om ons nog langer gesloten te houden. Het kabinet heeft destijds met eigen ogen kunnen zien hoe goed wij het hier geregeld hebben. Wij willen gewoon, net als de rest, direct open. Indien nodig met 1,5 meter afstand, mondkapjes en een coronatoegangsbewijs.”

Voorzitter Robér Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vraagt zich ondertussen af waarom de ruimte niet eerlijk wordt verdeeld, zoals volgens hem was afgesproken. ,,Waarom de winkels nu alles, en de horeca en de cultuur niets”, aldus een geïrriteerde Willemsen.

,,Je denkt dat je niet meer verrast kunt worden met dit stompzinnige beleid, en dan gebeurt het toch weer”, verzucht Willemsen. ,,Onze achterban gaat dit echt niet pikken. Er is heel veel onrust en boosheid. Ik vermoed dat wat er morgen in Limburg gaat gebeuren landelijke navolging krijgt. We roepen niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar we steunen de ondernemers die dat gaan doen wél.

Hotel- en restaurantketen Van der Valk gooit mogelijk al zijn restaurants open als er ‘geen passend perspectief‘ wordt geboden. Dat zegt de keten, goed voor circa 75 locaties in Nederland, in een brandbrief aan het kabinet. ,,Wij respecteren de regels tot nog toe, maar kunnen niet garanderen dat wij ons daaraan blijven houden zonder dit perspectief.” Een aantal restaurants zal morgen bij wijze van protest al opengaan.

Ook Gordon opent morgen zijn horecazaken in Amsterdam en Blaricum. In een video op Instagram zegt de artiest en horecaondernemer dat te doen omdat de huidige situatie ‘onhoudbaar‘ en ‘niet meer te verantwoorden‘ is. Ook roept hij andere horecaondernemers op hetzelfde te doen.

Cultuur

Volgens evenementenorganisator ID&T valt ‘het niet te rijmen dat de gehele cultuur en evenementensector volledig genegeerd is in deze ronde van minimale versoepelingen’. ‘We benadrukken nogmaals dat het huidige beleid de eens florerende evenementensector – waarin 100.000 mensen werkzaam zijn - totaal kapot maakt, economisch maar ook qua internationale concurrentiepositie’, laat CEO Ritty van Straalen in een schriftelijke verklaring aan deze site weten. ‘We worden aan alle kanten ingehaald door de landen om ons heen waar wel van alles mogelijk is op basis van onderzoeken die nota bene in Nederland zijn verricht. Nederland is met dit beleid het lachertje van de klas.’

In de evenementensector klinkt inmiddels een luide roep dat het kabinet binnen ‘heel korte tijd’ met een plan voor de lange termijn moet komen met ‘afspraken die wél bewaarheid kunnen worden’. ,,De ondernemers hebben geen reserves meer en dienen vastigheid te krijgen”, zegt Willem Westermann, voorzitter Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) tegen deze site. ,,Daarnaast is het voor onze branche van groot belang om de maatregelen op langere termijn aan te geven in plaats van op deze korte, twee of drie wekelijkse, basis. Het kabinet kan deze fout maar een keer maken: op vrijdagavond zeggen wat er op zaterdag en later moet gaan gebeuren is onaanvaardbaar.”

Musea vinden het ‘ronduit teleurstellend’ dat de culturele sector voorlopig nog dicht blijft. ,,Het gemaakte verschil tussen commerciële en culturele doorstroomlocaties is onuitlegbaar”, reageert de Museumvereniging op de nieuwe coronamaatregelen.

,,Waarom kan de Bijenkorf wel open en musea niet”, vraagt de vereniging zich af. Ze stelt dat museumbezoek veilig en verantwoord kan. ,,Mensen hunkeren naar (veilige) ontsnapping aan de pandemie. Voor musea en vooral voor bezoekers zeggen wij: laat musea snel weer opengaan.”

Winkels

Grote winkelketens staan te popelen om de deuren weer te openen voor klanten als het kabinet zoals verwacht besluit de coronaregels te versoepelen. ,,Wij staan helemaal klaar om alles aan te zetten”, zegt een woordvoerder van winkelketen Action. ,,Het online reserveringssysteem voor winkelafspraken is getest en we zijn prima bevoorraad.”

Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, BCC en Intertoys, laat weten dat het draaiboek gereed ligt. ,,Het bedrijf is enthousiast dat er weer meer kan. Mocht het nodig zijn dan kunnen mensen bellen om een afspraak te maken. Kledingwinkelketen C&A is er ‘zeker’ klaar voor, geeft een woordvoerster aan. Er is voldoende personeel en de voorraden zijn op orde, aldus de zegsvrouw. ,,Als het kan gaan we morgen open.”

,,We staan te popelen om open te gaan. Het winkelpersoneel wil heel graag de mensen weer ontvangen”, zegt elektronicaketen MediaMarkt. Klanten konden op vrijdag al een afspraak voor zaterdag inplannen, meldde een woordvoerder van MediaMarkt eerder.

Kappers worden helemaal platgebeld voor afspraken sinds het nieuws is uitgelekt dat kapperszaken waarschijnlijk per zaterdag weer open mogen. Onder andere haar- en beautyboekingenwebsite Treatwell, waar ruim 3000 salons bij zijn aangesloten, ziet een ‘massale run’ op kappersafspraken, zegt een woordvoerster.

Treatwell noteerde gisteren al een verdubbeling van het aantal boekingen en verwacht er in de loop van de avond nog meer. Mensen boeken met name afspraken bij de kapper, maar willen ook hun nagels en wenkbrauwen laten doen. Eenzelfde piek ontstond bij de vorige heropening van de kappers, aldus de zegsvrouw.

Onderwijs

De universiteiten zijn verheugd dat er weer fysiek onderwijs mag worden gegeven, zegt Pieter Duisenberg, voorzitter van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland.Goed nieuws dat het onderwijs weer fysiek gegeven kan worden en studenten en docenten elkaar weer regelmatig kunnen treffen op de campus”, aldus Duisenberg. ,,Gezien de stijgende besmettingscijfers gaan we hier zo veilig mogelijk mee om en hebben we alle aandacht voor zorgen die leven onder medewerkers en studenten. Uiteraard houden we daarom stevig vast aan de bekende veiligheidsmaatregelen, zoals goede ventilatie. Ook wordt het gebruik van mondkapjes uitgebreid naar alle situaties waarin geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.”

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert opgelucht. ,,Fysiek onderwijs geeft studenten weer de ademruimte waar zo naar gesnakt wordt, zelfs met mondkapje op”, zegt ISO-voorzitter Lisanne de Roos. ,,Het onderwijs is nodig voor studenten om zich te kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Die ontwikkeling mogen en kunnen we niet nog langer stilleggen.”

Sport

Voetbalbond KNVB heeft begrip voor het dreigement van de clubs om hun stadions weer te openen voor publiek, hoewel dat volgens de coronamaatregelen niet is toegestaan. ,,We begrijpen de emoties bij de clubs heel goed”, meldt de KNVB in reactie op het statement van de Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED).

,,Uit de informatie van de GGD blijkt dat er in de stadions geen besmettingen plaatsvinden. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat stadionbezoek met voorzorgsmaatregelen veilig en verantwoord is”, aldus de KNVB. ,,De reisbewegingen stellen qua aantallen weinig voor, want de meeste fans wonen op korte afstand van het stadion. Er zijn geen onderbouwde argumenten om stadions dicht te gooien. Toch gebeurde dat alweer twee maanden geleden. Er worden miljoenen verlies geleden en er is geen perspectief. Uitstekend dus dat de clubs in gesprek gaan met hun burgemeesters om te kijken of ze toch open kunnen. Ondertussen blijven wij met de minister in gesprek om naar oplossingen te zoeken.”

De clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zeggen ‘niet langer‘ zonder publiek te kunnen spelen. ,,De rek is er uit”, staat in een gezamenlijk statement. De clubs eisen dat ze vanaf 28 januari weer bezoekers mogen toelaten in hun stadions. Zo niet, dan dreigen ze met een demonstratieve opening. ,,Iedere club gaat hierover in gesprek met zijn burgemeester.”

Sportschoolhouders zijn ‘uiteraard verheugd‘ dat ze weer een bijdrage kunnen gaan leveren aan de vitaliteit van Nederlanders, zegt directeur Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief. De sector heeft steeds benadrukt dat sporten juist een positieve bijdrage kan leveren doordat het de weerstand tegen het coronavirus kan verhogen.

De branche heeft geanticipeerd op het besluit van het kabinet en Wouters gaat ervan uit dat sportscholen gewoon hun deuren kunnen openen. ,,Onze mensen staan te popelen om aan de slag te gaan”, zegt hij. ,,Sporters kijken er ook naar uit.”

Werksector

De versoepelingen bieden nauwelijks soelaas voor zelfstandig ondernemers. Volgens belangenbehartiger Zelfstandigen Nederland (VZN) moet er snel meer steun komen voor deze groep. Dat het kabinet wil kijken naar mogelijkheden om steun te verbeteren geeft volgens VZN nog geen duidelijkheid.

Eerder pleitte VZN samen met Platform Zelfstandig Ondernemers voor het opheffen van de harde lockdown voor alle sectoren. Dat is volgens de organisaties nog steeds de beste oplossing. ,,Gelukkig kunnen winkels en kappers weer zonder afspraak tot 17.00 uur open, maar zelfstandigen in de horeca, culturele en evenementensector staan nog steeds in de kou”, aldus VZN. ,,De gemaakte keuzes zijn moeilijk te begrijpen en volstrekt onvoldoende om zelfstandig ondernemers uit de brand te helpen.”`

CNV vindt het ‘goed’ dat het kabinet de eerste stappen zet om de samenleving weer te openen. Volgens de vakbond kan Nederland niet veel meer aan. CNV pleit voor ‘maximale overheidssteun‘ voor getroffen ondernemers en hun werknemers. ,,De kans is anders te groot dat veel werkenden in de retail, horeca en schoonheidsbranche hun baan verliezen”, stelt de vakbond in een toelichting.

Voorzitter Piet Fortuin constateert dat het draagvlak voor het coronabeleid afbrokkelt. Dat uit zich onder meer bij horecaondernemers, die hun deuren weer openen ondanks dat dit niet is toegestaan. ,,Aan het nieuwe kabinet de taak om beslissingen zo goed mogelijk te onderbouwen. Zeker nu de ziekenhuizen leeglopen en de omikronvariant milder lijkt te zijn dan we eerder dachten”, aldus Fortuin.

Nu de winkels weer open mogen, eist vakbond FNV van werkgevers dat er vooral gelet wordt op de veiligheid van winkelpersoneel. Voor FNV staat veiligheid op een. ,,Werkgevers moeten echt aan de bak om te zorgen dat winkelmedewerkers veilig kunnen werken”, benadrukt de bond.

Bij MKB-Nederland en VNO-NCW heerst een dubbel gevoel. De ondernemersorganisaties zijn enerzijds blij met de versoepelingen voor onder andere winkels, kappers en sportscholen. Anderzijds vinden ze het dichthouden van sectoren als de horeca, cultuur, doorstroomlocaties en bioscopen maar moeilijk te accepteren.

Daarbij wordt gewezen op de vele Nederlanders die over de grens de horeca of de bioscoop bezoeken of de privéfeesten die ‘massaal‘ worden georganiseerd. ,,Daar is helemaal geen controle op”, zo klinkt het.

Politiek

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken denkt dat haar ambtsgenoten ‘een redelijk pakket presenteren, of althans iets dat redelijk overkomt’. De VVD-bewindsvrouw zegt zich hard te hebben gemaakt voor ondernemers, maar het kabinet heeft ‘alle belangen afgewogen’, benadrukt zij.

,,Het duurt allemaal vreselijk lang en iedereen wil aan de slag en zijn brood verdienen”, aldus de bewindsvrouw. Maar versoepelingen moeten ‘veilig en verantwoord’ kunnen, voegt ze daaraan toe.

