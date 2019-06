Zo zien alle pinautomaten er binnenkort uit

‘Ontdubbeld’

De onthulling van de eerste Geldmaat in Winkelcentrum Overhees in Soest vormt het startschot van een grote tot eind 2020 durende ombouwcampagne. Volgens Erik Kwakkel, ceo van Geldmaat, blijven de meeste huidige automaten op dezelfde plek staan. Soms zal een automaat worden verplaatst. Automaten zullen worden weggehaald (‘ontdubbeld’) op plekken waar er veel staan. ,,Maar op sommige plekken komen er ook automaten bij. Het allerbelangrijkst is dat contant geld overal beschikbaar blijft in een tijdsgewricht waarin we steeds minder met cash betalen.”



Grote voordeel van de nieuwe automaten is dat consumenten er, uiteraard zover hun saldo toelaat, net zo vaak kunnen pinnen als ze willen. Een klant van ING kan nu bij een automaat van ABN of Rabobank ‘slechts’ 250 euro opnemen, vier keer minder dan bij de oranje pinautomaat van ING. Ook klanten van andere banken, zoals de Volksbank, kunnen terecht bij Geldmaat. Die bank houdt overigens voorlopig zijn eigen automaten. Kwakkel sluit echter niet uit dat de Volksbank - die merken als SNS en ASN voert - zich later ook aansluit.



Kwakkel hult zich in nevelen over het aantal automaten dat uiteindelijk overeind blijft. Ook weigert hij een planning te geven van steden of regio's waar de nieuwe automaten het eerst verschijnen. ,,We plannen per kwartaal en beginnen met de opname-automaten”, wil hij slechts kwijt. ,,Afstortingsautomaten en automaten waar je zowel kunt opnemen en storten volgen later.” Over dag en tijdstip van vervanging doet Geldmaat sowieso geen uitspraken. ,,Dat kan verkeerde types aantrekken.”