Zomers weer is een probleem voor kledingwinkels

Tesla lijdt weer megaver­lies, houdt hoop op winst

1:24 Tesla heeft in het tweede kwartaal wederom een megaverlies in de boeken gezet. De maker van elektrische auto's denkt echter in de tweede helft van dit jaar voor het eerst in zijn bestaan echt winstgevend te kunnen worden, met een positieve kasstroom. Ook denkt Tesla de productie van zijn Model 3 in augustus verder op te voeren naar 6000 per week.