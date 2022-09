Zonder de koning arriveert Máxima in Californië voor belangrijk werkbezoek

Minder protocol

Graag had haar man zich deze week als een ware koning-koopman getoond in de twee staten, maar doktersadvies weert hem voorlopig uit het luchtruim. Californië is de vijfde economie wereldwijd, Texas staat in die ranglijst op de negende plaats. Daarnaast is Nederland van alle EU-lidstaten de belangrijkste handelspartner voor de Texanen.