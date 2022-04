Zonder een fit lijf en een frisse geest houdt alles natuurlijk op

Afgelopen week was ik weer eens bij een werkgeversbijeenkomst. Het was als vanouds. Er waren nog steeds mensen die je met drie kussen begroetten en ergens tussen de tweede en de derde kus trots vertellen dat ze ondanks het grieperige gevoel tóch zijn gekomen. Ook waren er nog steeds nootjes op tafel waar collectief in gegraaid werd. Aan sommige gewoontes kan zelfs een pandemie niet tornen.