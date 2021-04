Zonnestudio’s moeten deuren gesloten houden

De zonnestudio’s blijven voorlopig op slot. De Staat is niet verplicht om de sluiting van zonnestudio’s per direct ongedaan te maken, zo heeft de rechter vanochtend beslist. De brancheorganisatie hoopte via een kort geding heropening af te dwingen.

De keuze van de Staat om bij de versoepeling van de coronamaatregelen wél de contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, groen licht te geven om begin maart de deuren te openen, maar niet de zonnestudio’s, dat is volgens de kortgedingrechter niet onrechtmatig.

Daarbij, zo luidt het vonnis, moet de Staat in coronatijd keuzes maken, omdat er niet te veel tegelijk kan worden versoepeld. De keus is naast opening van scholen, toestaan van buitensporten en winkelen op afspraak gevallen op heropening van contactberoepen. ,,Zonnestudio’s horen niet in die categorie en vallen om die reden buiten de laatste versoepeling”, klinkt het.

De branchevereniging van zonnestudio's, Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ), vindt de uitspraak teleurstellend. ,,Uiteraard respecteren we de uitspraak van de rechter, maar we begrijpen niet dat de rechter meegaat in de willekeur van de overheid. Er is niet gekeken naar de menselijke maat", reageert SVZ-voorzitter Huib van Heest.

Veilig

De brancheorganisatie vergelijkt de eigen sector met contactberoepen en vindt daarom dat zonnestudio's net als nagelstudio’s of kapsalons open moeten kunnen. Bovendien zou dat veilig en verantwoord kunnen, omdat er nauwelijks contact nodig is tussen personeel en bezoekers van een zonnestudio. ,,Klanten gaan in een gesloten cabine alleen naar binnen en er is dus absoluut geen contact met klanten en het personeel. De lucht in de zonnestudio’s wordt honderd keer per uur gereinigd”, aldus Van Heest.

De rechter oordeelde dat in zonnestudio’s (relatief) veilig kan worden gewerkt nog niet betekent dat daarom tot openstelling moet worden overgegaan. ,,Een openstelling van de zonnebranche leidt hoe dan ook tot meer contactmomenten en meer reisbewegingen en daarmee tot het risico op meer besmettingen en een verdere verspreiding van het virus.”

Nederland telt ruim 400 zonnestudio’s. Volgens de brancheorganisatie is de financiële nood bij de ondernemingen enorm. SVZ hoopt daarom dat de zonnestudio's toch op korte termijn de deuren weer mogen openen. Van Heest: ,,Wij nemen aan dat wij volgende week bij de persconferentie te horen krijgen dat wij wel open kunnen.”

SVZ is overigens niet de eerste die via een kort geding heropening hoopte af te dwingen. Eerder stapten al Koninklijke Horeca Nederland en INretail naar de rechter, maar ook die brancheorganisaties kregen nul op het rekest.