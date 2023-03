Zorgen in Zwitserland om ‘te grote’ fusiebank UBS/Credit Suisse: ‘Enorm risico’

De fusiebank die ontstaat na de overname van Credit Suisse door UBS is te groot voor Zwitserland. Dat heeft leider Roger Nordmann van de sociaal-democratische SP maandag gezegd. Die partij is de op een na grootste in het Zwitserse parlement en maakt deel uit van de regeringscoalitie.

,,Het nieuwe UBS is een enorm risico”, aldus Nordmann. ,,Die bank heeft straks meer dan 1500 miljard frank (omgerekend ruim 1511 miljard euro) aan bezittingen en is simpelweg te groot voor Zwitserland.” Als UBS in de problemen zou komen, zouden de Zwitserse centrale bank SNB en de Zwitserse overheid niet genoeg middelen hebben om een ondergang te voorkomen.

Daar komt bij dat Zwitserland en de SNB al 209 miljard frank hebben toegezegd om te voorkomen dat Credit Suisse omviel en om de overname door UBS mogelijk te maken. “Het is een enorm risico.”

Nordmann wil dat er meer scheiding komt tussen de consumententak van banken en zakenbanken en vermogensbeheerders. Die laatste soorten banken lopen grotere risico’s.

Bonussen

Credit Suisse betaalt dit jaar gewoon bonussen uit aan zijn personeel. Dat schrijft het bestuur van de bank maandag in een memo aan alle medewerkers. Veel personeelsleden krijgen later deze maand een jaarlijkse bonus. Maar ook prestatiebonussen zullen dit jaar gewoon betaald worden, aldus de in problemen geraakte bank.

Credit Suisse zegt zich aan alle geldende afspraken over lonen te zullen houden. Daarbij maakt de bank wel een voorbehoud. De Zwitserse overheid kan nog ingrijpen bij de prestatiebonussen.

De overname van Credit Suisse wordt naar verwachting pas tegen het einde van het jaar afgerond. Tot die tijd zal Credit Suisse zo veel mogelijk doorwerken alsof het ‘business as usual’ is, staat in de memo.

Schandalen

De overname van Credit Suisse door UBS - dat onder leiding staat van oud-ING-directeur Ralph Hamers - werd dit weekeinde beklonken. Credit Suisse was in de problemen gekomen door een reeks schandalen en door berichten dat steeds meer klanten hun geld bij de bank weghaalden. De financiële markten waren toch al gespannen door het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank.

