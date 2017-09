'Zorgpremie stijgt fors door bezuinigingen'

Uit het jaarlijkse onderzoek van accountantskantoor EY blijkt dat de zorginstellingen de bodem hebben bereikt. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren maakt de hele sector te weinig winst. Over 2012 maakten zorgaanbieders nog 2,2 procent winst, afgelopen jaar was dat 0,99 procent. De winst komt daarmee voor het eerst onder de 1 procent uit.



De onderzoekers spreken van ‘schokkende resultaten’. Want als de winst te laag is kunnen ziekenhuizen en instellingen geen investeringen meer doen. Denk aan nieuwbouw, inzet van meer personeel of de aanschaf van een operatierobot. ,,Zorgaanbieders die dit soort aankopen niet meer kunnen doen, komen in een negatieve spiraal terecht,” zegt zorgspecialist Rob Leensen van EY. Bovendien zijn de banken bij lage winsten minder snel bereid een lening te verstrekken. Volgens Leensen kan de sector geen nieuwe bezuinigingen aan. ,,De rek is eruit. We verwachten dat een kwart van de instellingen in de ouderenzorg het niet zal redden, met name in de thuiszorg.”