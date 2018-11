‘Zorgpremies kunnen best wat minder stijgen’

,,Jarenlang maakten zorgverzekeraars torenhoge winsten en hielden ze ook nog eens overdreven hoge reserves aan. Maar we vinden nog steeds dat reserves niet hoger hoeven te zijn dan wettelijk vereist. Het geld dat over is, kan en moet terug naar consumenten’', stelt directeur Bart Combée van de Consumentenbond.

De vijf grootste verzekeraars hadden volgens de Consumentenbond in 2015 3,3 miljard euro meer aan reserves dan verplicht is volgens de wet. In 2017 daalden die reserves, maar nog steeds hadden ze samen bijna 2,4 miljard euro op de plank. Achmea heeft volgens het onderzoek nog altijd de grootste pot met geld over: bijna 700 miljoen euro. CZ en VGZ volgen met overschotten van rond de 660 miljoen euro. Menzis heeft 256 miljoen euro meer in kas dan nodig en DSW 82 miljoen euro.