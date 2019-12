Zorgverzekering in 2020: de belangrijkste veranderingen op een rij

Elk jaar verandert er wel iets in de zorgverzekering. Die wijzigingen kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie of de inhoud van je pakket. Alles wat je moet weten over je zorgverzekering.

Zorgverzekeringspecial

Dit verhaal is onderdeel van onze special. Alle verhalen vind je in de bijlage van de krant van 10 december 2019 of in ons online dossier. Het is het gemakkelijkst om lekker te blijven zitten bij je huidige zorgverzekeraar. Maar dat betekent niet dat alles dan ook automatisch hetzelfde blijft. Want ieder jaar mogen zorgverzekeraars hun voorwaarden, zoals hun premie en pakket, aanpassen. Soms zijn ze daartoe verplicht door nieuwe maatregelen van de overheid. Het is dus belangrijk dat je als verzekerde weet wat er volgend jaar allemaal verandert. Dan pas kun je beslissen of je bij je verzekeraar blijft: misschien is overstappen gunstiger.

1. Zorgpremie gaat omhoog

Bij de meeste verzekeraars gaat de premie omhoog. We gaan uit van een basisverzekering met minimaal eigen risico. Bij DSW stijgt het maandbedrag bijvoorbeeld met 6 euro. De ziektekostenpremie van de basisverzekering van Menzis wordt 1 euro per maand duurder. Maar er zijn ook dalers. De premie bij Nationale-Nederlanden daalt het hardst, daar betalen verzekerden per maand 5,84 euro minder dan vorig jaar. Bij OHRA gaan klanten in 2020 5,06 euro minder betalen. En bij CZ gaat de premie met 3,85 euro omlaag.

Waarom stijgt de premie bij de ene verzekeraar, terwijl hij bij de ander daalt? ,,Dat hangt vooral af van de reserves van de zorgverzekeraar’’, zegt Bas Knopperts van vergelijkingssite Independer. ,,Het kabinet sprak op Prinsjesdag de verwachting uit dat we in 2020 jaarlijks 37 euro meer zouden gaan betalen voor de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars gebruiken een deel van hun opgebouwde reserves om minder te verhogen of te verlagen.’’

Ook als je alleen een basisverzekering afsluit, kan het dus lonen om te shoppen. De goedkoopste basisverzekering is 101,95 euro (Gewoon ZEKUR-polis) en de duurste 142,95 euro (De Amersfoortse Basisverzekering restitutie). Knopperts: ,,Let op: deze polissen verschillen qua keuzevrijheid wel enorm. Bij de goedkoopste heb je beperkte keuze wat betreft ziekenhuizen waar je zonder bijbetaling naartoe kan, bij de duurste heb je volledig vrije keuze.’’

2. Collectiviteitskorting gaat omlaag

Daarnaast wordt de korting op de collectieve basisverzekering deels afgeschaft. Deze bedraagt in 2019 maximaal 10 procent. In 2020 mag de korting maximaal 5 procent zijn. Een collectieve zorgverzekering is een basis- of aanvullende verzekering die in samenwerking met een collectief is opgesteld. De collectieve verzekering is heel populair: ongeveer twee derde van de verzekerden heeft er een. Ooit was de werkgever het enige collectief waarbij je korting kreeg. Maar inmiddels zijn er allerlei soorten collectieven, zoals van diabetici, studenten of leden van een sportclub. Er bestond zelfs een collectieve zorgverzekering van de Postcodeloterij, maar die moest daarmee stoppen omdat de verzekering in strijd was met de Gedrags- en reclamecode voor de kansspelen.



Zorgverzekeringsexpert Knopperts: ,,De collectiviteiten krijgen korting zodat ze actie kunnen ondernemen om de gezondheid van leden te verbeteren. Zo kan een werkgever de gezonde levensstijl van werknemers bevorderen, bijvoorbeeld met gezond eten in de kantine of korting op een sportabonnement. Maar als je ook collectiviteitskorting kunt krijgen door je bijvoorbeeld aan te melden op een website, schiet de regeling zijn doel voorbij. Het kwam er steeds meer op neer dat de niet-collectief verzekerden de korting ophoestten voor de collectief verzekerden.’’



Uit een onderzoek van Independer blijkt dat mensen die zelf zoeken naar een basiszorgverzekering gemiddeld vijf tientjes kunnen besparen. Knopperts: ,,Door het schrappen van een deel van de collectiviteitskorting wordt overstappen deze keer nog aantrekkelijker. We verwachten dan ook dat meer mensen dat gaan doen.’’

3. Basisverzekering wordt uitgebreider

De basisverzekering gaat per 2020 meer vergoeden. Het basispakket wordt onder meer uitgebreid met nieuwe medicatie tegen kanker: de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib. Ook het middel Fampyra, tegen multiple sclerose (ms), wordt volgend jaar door de basisverzekering vergoed. Dit medicijn verbetert het loopvermogen van patiënten. Ook nieuw is de vergoeding van 75 euro per nacht bij minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling zonder opname. Daarnaast wordt eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen met het specialisme verstandelijk gehandicapten volgend jaar vergoed.

4. Onbeperkte fysiotherapie verzekeren wordt duurder

Fysiotherapie valt meestal niet onder de basisverzekering. Er zijn een paar uitzonderingen: kinderen krijgen de eerste negen behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed (en daarna eventueel nog negen als de behandeling niet het gewenste resultaat heeft). Heeft een kind een chronische aandoening, zoals een spierziekte of whiplash, dan worden alle behandelingen vergoed. Volwassenen met een chronische aandoening krijgen fysiotherapie vergoed vanaf de 21ste behandeling, als hun aandoening op de Lijst Borst staat.

Daarbuiten moet je de kosten zelf opbrengen of er een aanvullende verzekering voor afsluiten. Het aantal verzekeraars dat onbeperkte fysiotherapie vergoedt, wordt echter ieder jaar kleiner. Ook volgend jaar weer. Bovendien worden deze verzekeringen steeds duurder. Knopperts: ,,Zo’n aanvulling kost ruim 800 euro per jaar en er zit medische selectie op. Dus als je weet dat je het nodig gaat hebben, lukt het niet om zo’n verzekering af te sluiten.’’

5. Geen eigen risico meer voor stoppen met roken

In 2020 kun je een stoppen-met-rokenprogramma volgen zonder dat dit je geld gaat kosten. Zorgverzekeraars brengen vanaf volgend jaar geen eigen risico van 385 euro meer in rekening.

Vanuit de basisverzekering heb je recht op één stoppen-met-roken behandeling per jaar, zoals een groepscursus, persoonlijke begeleiding door je huisarts of een stoppen-met-rokencoach. Nicotinevervangers of andere ondersteunende medicatie die doorgaans bij zo’n programma horen, worden ook vergoed door de basisverzekering. Lukt het niet in één keer om te stoppen? Dan vergoeden sommige aanvullende verzekeringen nog andere behandelingen, zoals lasertherapie of de Allen Carr-training.

6. Vaker medische selectie bij tandartsverzekering

Zonder aanvullende verzekering betaal je bijna alle tandartskosten uit eigen portemonnee. De basispolis voor volwassenen vergoedt namelijk alleen chirurgische tandheelkundige hulp en kunstgebitten. Wil je je toch voor tandartskosten verzekeren, dan moet je voor een aanvullende verzekering kiezen. De meeste tandartsverzekeringen dekken behandelingen tot een maximum van 250 tot 750 euro. ,,Maar vanaf 750 euro is dat niet meer mogelijk zonder medische selectie. Je hebt dan een tandartsverklaring nodig waarin staat dat je het jaar daarna bijvoorbeeld geen kroon of implantaat nodig hebt. Tot een paar jaar terug kon je nog redelijk eenvoudig een tandartsverzekering afsluiten die een behandeling van 1000 euro vergoedde'', zegt Knopperts, verbonden aan vergelijkingssite Independer. ,,Dat lukt nu niet meer.''



Voor de meeste Nederlanders is het voordeliger om geen aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Heb je een gezond gebit, dan is de aanvullende tandverzekering bijna altijd weggegooid geld. Het is veel slimmer om jaarlijks zelf geld opzij te zetten voor de tandarts. Bovendien, ben je wél verzekerd en krijg je ernstige gebitsproblemen, dan is een tandartsverzekering vaak niet afdoende.

7. Eigen risico blijft hetzelfde (tenzij je het zelf aanpast)

Het eigen risico blijft in 2020 385 euro per verzekerde. Iedere Nederlander boven de 18 heeft een verplicht eigen risico op zijn basiszorgverzekering. Dit is bedoeld om mensen kostenbewust te maken en ze overbodige zorg te laten mijden. Toen het verplichte eigen risico in 2008 werd ingevoerd, bedroeg dit 150 euro, flink wat minder dan nu dus. Niet alle kosten vallen onder het eigen risico: onder meer de huisarts, de verloskundige, de kraamhulp en de wijkverpleger vallen er niet onder. Voor de aanvullende zorgverzekeringen geldt geen eigen risico.

Bovenop het verplichte eigen risico kun je ook nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Je betaalt volgend jaar dan dus maximaal 885 euro van de eerste zorgkosten. In ruil daarvoor krijg je van je verzekeraar korting op de premie. Hoe hoog deze korting is, verschilt sterk per verzekeraar. De helft van alle Nederlanders die alleen het verplichte eigen risico heeft, maakt dat niet helemaal op. Voor hen is het interessant om te berekenen hoeveel ze kunnen besparen als ze hun eigen risico ophogen.

Maar ook als je je vrijwillig eigen risico deels opmaakt, kan het goed uitpakken. De hoogte van de korting speelt daarbij een belangrijke rol. Bij een besparing van 300 euro op de premie per jaar, schiet je er pas bij in wanneer je zorgkosten 685 euro overschrijden, namelijk het verplichte eigen risico van 385 euro plus de 300 euro korting. Bij een korting van 150 euro begint de teller al vanaf 535 euro te lopen.