'Zuiden de dupe van goedkoop China'

De PVV-stem ging toch vooral over migranten?

,,Wie in een regio leeft waar de economie is ingezakt door de wereldhandel, is eerder werkloos of kent mensen die dat zijn. Wie werk heeft in deze regio's, is eerder actief in een beroep waarin ook migranten instromen. Mensen voelen dat zij concurreren met migranten om werk en om sociale voorzieningen. Als er dan een politicus opstaat die zegt dat het allemaal de schuld van de migranten is, dan is dat een begrijpelijk, aantrekkelijk verhaal.



,,De boosheid over wat er met mensen in de regio is gebeurd, verspreidt zich als een sociale olievlek door de regio. Wat ons opvalt is dat de neiging om extreemrechts te stemmen in deze regio's ook groter is onder mensen die niet zijn getroffen door werkloosheid of zelfs niet in een kwetsbare sector werken. De enige groep die zich daaraan lijkt te onttrekken zijn studenten. Maar goed, studenten zijn dan ook vaak zelf 'import'."