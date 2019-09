Zweeds haverdrinkmerk Oatly opent fabriek in Vlissingen

Oatly opent zijn tweede Europese fabriek in Nederland om aan de snelgroeiende vraag naar haverdrinkproducten te voldoen. De populariteit van zuivelalternatieven is enorm toegenomen en blijft groeien, aldus het bedrijf. Met de fabriek in Vlissingen wordt de productie dichter bij belangrijke markten gebracht en kiest Oatly bewust voor een duurzamere productieketen en vermindering van transport-uitstoot. ,,We hebben de vraag naar onze producten en plantaardige alternatieven in Nederland en de omliggende regio’s zien groeien. Vlissingen is de perfecte locatie voor onze productie als we op een duurzame manier aan deze groeiende vraag willen voldoen”, zegt Fredrik Gustavsson van Oatly.