'21-jarige chauffeur dodelijk ongeluk Elburg net zo goed slachtoffer'

De 21-jarige chauffeur uit Elspeet die donderdagmiddag betrokken was bij het dodelijke ongeval in Elburg is net zo goed slachtoffer. Dat vinden de politie en zijn werkgever van Kattenberg Verhuizingen uit Nunspeet. De chauffeur krijgt traumazorg aangeboden van het bedrijf.

Een personenauto botste donderdag rond 13.00 uur op de vrachtwagen. Dit gebeurde op de Flevoweg in Elburg. De twee inzittenden van de auto, een man van 71 en een vrouw van 69 uit Amstelveen, kwamen hierbij om het leven. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hij werd door de politie meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. ,,Dat is een standaardprocedure bij dodelijke ongelukken," lichtte de politie vanmorgen toe. ,,Maar we zien hem net zo goed als slachtoffer."

Traumahulp

Adjunct-directeur Wim Verdouw van Kattenberg Verhuizingen had donderdagmiddag direct contact met zijn chauffeur. Hoe het nu met hem is, wil hij niet zeggen. ,,We hebben hem traumahulp aangeboden, dat krijgt hij vandaag nog." De 21-jarige chauffeur was vijf jaar bij hem in dienst. Op zijn 16de kwam hij het bedrijf binnen als stagiair. En daarna is hij gebleven. ,,Hij heeft bij ons zijn rijbewijs gehaald en rijdt al twee jaar voor ons."

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, kan hij niet zeggen. ,,Dat is aan de politie om uit te zoeken." Wel denkt hij dat de omstanders gelijk hebben. Die vertelden dat de personenauto op de Flevoweg af wilde slaan naar het Bagijnendijkje. Toen de bestuurder erachter kwamen dat dit een fietspad was, zou de auto zijn gestopt en daarna achteruit de Flevoweg weer opgereden zijn, op 10 meter afstand van de vrachtwagen. Deze kon de auto niet meer ontwijken met de botsing met dodelijke afloop tot gevolg. Een frontale botsing zoals de politie het ongeval omschreef wijst Vergouw dan ook van de hand. ,,Dat is aan de foto's ook wel te zien."

Beschadigd

De verhuiswagen was maar voor een kwart gevuld en onderweg naar Dronten en Lelystad om nog meer in te laden. De vrachtwagen is weggesleept. ,,Hoe zwaar de vrachtwagen beschadigd is, weten we nog niet. Maar het ziet er naar uit dat deze wel gerepareerd kan worden." De inhoud liep geen schade op.