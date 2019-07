A. Vogel uit Elburg over campagne die waarschuwt voor kruidenproducten: ‘Heftig’

VIDEOBij het Elburgse bedrijf A. Vogel is verbaasd gereageerd op de campagne die het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vandaag is begonnen. Daarin wordt gewaarschuwd voor de interactie van kruidenproducten die in combinatie met medicijnen worden gebruikt. De ophef die daarover ontstaat noemen ze ‘bangmakerij’ bij Nederlands grootste producent van natuurgeneesmiddelen.

Woordvoerder Karin Peters van Biohorma, waar A. Vogel onder valt, is zaterdagochtend verrast als ze in de Stentor leest over de CBG-campagne. ,,Het was ons niet bekend. En dat terwijl wij zelf hele dikke dossiers moeten aanleveren om de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van onze geneesmiddelen aan te tonen. Bij het CBG. Dat ze nu mensen willen waarschuwen is heel goed, maar de ophef die daarover ontstaat vind ik een beetje bangmakerij. Sommigen doen alsof iedereen die die middelen produceert, cowboys zijn.’’

Dat er interactie is tussen bepaalde kruiden en medicijnen, is volgens Peters bepaald geen nieuws. ,,Dat weten wij en dat melden wij ook in onze bijsluiters. Bijvoorbeeld bij Sint-janskruid. Wij staan als merk heel erg voor veiligheid en betrouwbaarheid. Alle geneesmiddelen van A. Vogel zijn door het CBG beoordeeld. En alle andere kruidensupplementen, die niet naar het CBG gaan, voldoen aan dezelfde kwaliteits- en veiligheidseisen.’’

Overtrokken

Quote Wij adviseren altijd om een apotheker of huisarts te consulte­ren Karin Peters, woordvoerder A. Vogel Peters voelt zich gesteund door de vele reacties op Facebook: ,,Daar lees ik heel veel tegenreacties: veel mensen vinden het overtrokken. Het is voor ons ook heel grappig, want de ene keer moeten we bijna vechten voor onze producten als er wordt gezegd: ‘Het doet niks’. En nu deze campagne.’’ Alle producten van A. Vogel zijn veilig te gebruiken volgens de aangegeven dosering, meldt Peters nog. ,,Bij gebruik in combinatie met andere medicijnen adviseren wij ook altijd om een apotheker of huisarts te consulteren.’’

A. Vogel heeft een eigen Informatiecentrum, maar Peters kan niet zeggen of de telefoon zaterdag roodgloeiend staat vanwege bezorgde klanten. ,,We zijn in het weekend niet bemand, dus dat gaan we maandag inventariseren.’’ Ze geeft tot slot ook aan dat ze maandag meteen contact zal opnemen met het CBG: ,,Het is heel goed om mensen bewust te maken, zeker bij ernstige aandoeningen. Maar de manier waarop dat nu gebeurt, vinden we wat heftig.’’