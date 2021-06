Aangespoelde bruinvis in Elburg had gebroken wervels en zat vol parasieten

De bruinvis die gisteren dood werd aangetroffen op een boothelling in Elburg , had gebroken wervels. Het dier werd vanmiddag onderzocht door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het volwassen vrouwtje bleek net een kalf gekregen te hebben en is volgens de onderzoekers mogelijk aangevaren.

De eerste en opvallendste bevindingen van het onderzoeksteam waren enkele gebroken wervels. Dit is het gevolg van een harde botsing met bijvoorbeeld een boot of ander object. De 1,5 meter lange bruinvis had daarnaast veel parasieten, in onder andere de maag, longen en oren. Dat wijst volgens het team op een verminderde gezondheid.

Mysterie

Er kon geen duidelijk bewijs geleverd worden dat de bruinvis levend was gestrand. Onderzoeker Lonneke IJsseldijk: ,,Gezien de eerste bevindingen van het pathologisch onderzoek achten we het niet waarschijnlijk dat de bruinvis levend de boothelling op gezwommen is. Hoe de bruinvis daar wel terechtgekomen is, is vooralsnog een mysterie. Als er mensen zijn die meer weten, kunnen ze dat bij de gemeente Elburg melden.”

Gisteren werd een dode bruinvis op de Botterwerf in Elburg aangetroffen. Het dier werd vandaag onderzocht door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Jong kalf

Het kalf van de bruinvis is niet in Elburg aangetroffen. De maanden mei en juni vallen in het geboorteseizoen van de bruinvis en pasgeborenen moeten enkele maanden zogen bij de moeder. De verwachting is dat het jong niet meer leeft.

Aanvullend onderzoek

De faculteit Diergeneeskunde zal aanvullend microbiologisch onderzoek en weefselonderzoek doen om ziektes op te sporen bij de bruinvis om de conclusies van de sectie te bevestigen. In de maag van het dier waren enkele prooiresten aanwezig. Ook zal Wageningen Marine Research uit Den Helder dieetonderzoek doen. ,,De resultaten uit dit onderzoek kunnen wellicht meer vertellen over de laatste maaltijd, of dat bestond uit een prooi die in zoet of zout water leefde”, aldus IJsseldijk. Dit onderzoek zal ook uitwijzen of de bruinvis al enige tijd in zoet water leefde.