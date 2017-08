Aannemer over foute ‘shcoolzone’: We kunnen er nu wel weer om lachen

Overal in Nederland ging het goed, behalve bij basisschool Mattanja, vlakbij buurtschap Hoge Enk. De gemeente Elburg wilde mensen erop wijzen dat de onderwijsinstellingen weer zouden beginnen. Werkvoorbereider Michel Retz van NWM vertelt wat er mis ging.

Wat is er gebeurd?

,,De gemeente Elburg wilde de teksten op de straat verfrissen. Dat deden we donderdag. Aan het eind van de dag dreigde het te regenen en moest alles even snel. We gebruikten losse mallen en toen is het in de volgorde van de letters verkeerd gegaan.”

Komt zo’n fout vaker voor?

,,Wereldwijd zie je het vaker gebeuren. Bij ons is het eens in de zoveel jaar. In ieder geval heel sporadisch.”

Hoe hebben jullie het opgelost?

,,We hebben de stenen omgewisseld, mede op advies van de gemeente Elburg. Er zit verf op de klinkers en dat krijg je eigenlijk nooit helemaal weg. Normaal doen we dat met waterstralen, maar dat zou niet helpen. De ‘h’ en ‘c’ omwisselen was ook geen optie, want de klinkers moeten dan maar net passen. We hebben de stenen dus gewoon vervangen.”

Hoe zit dat met die witte vlekken rondom de tekst?

,,Wegenverf blijft langer nat. Normaal blijft de straat even dicht om te drogen. Maar vanwege de tijdsdruk kon dit niet. Daarom maakten we gebruik van een soort krijt, om de auto’s tegen de verf te beschermen. Die vlekken zijn dus krijt en geen verf.”

Hoe kijken jullie terug op het incident?

,,We kunnen er nu wel weer om lachen, hoor. Normaliter wordt zo’n fout gelijk hersteld, maar nu ging er mede vanwege het slechte een nacht overheen. Daardoor zag iemand het en werd er een foto van gemaakt. Maar een foutje maken is menselijk, toch? Aan de andere kant: als het verkeerd op de weg staat, lezen mensen het wel beter. Ze hebben er immers meer aandacht voor.”