Aantal woninginbraken in de gemeente Elburg afgelopen tien jaar gedaald

Noodopvang Biddinghui­zen leidt in directe omgeving tot weinig klachten, wel in Dronten: ‘Ik overwoog de deur dicht te houden’

Na krap vijf maanden wordt de noodopvang in Biddinghuizen weer afgebroken. De bewoners zijn ‘met de grootst mogelijke moeite’ elders ondergebracht. In de nabije omgeving bestond enige zorg over de komst van honderden vluchtelingen, maar het aantal klachten is minimaal. Hoe anders is dat bijna 20 kilometer verder, bij een woonwinkel in Dronten: ,,Ik heb overwogen om de deur dicht te houden.’’