Agenten pakken met getrokken wapen minderjarige Elburger met gas-alarmpistool en drugs op

Wat gaan we in deze regio militair gezien merken van de oorlog in Oekraïne?

Straten vol soldaten of herrie van heli's? Wat gaan we in onze leger-rijke regio merken van de toename van het aantal militaire verplaatsingen die premier Rutte vandaag als gevolg van de oorlog in Oekraïne aankondigde?

25 februari