Al kwartettend leren over de visafslag van Elburg

Dit is hem: de eerste ziekenhuis­ba­by van 2019

2 januari Een gewicht van bijna acht pond, zachte haartjes en kleine voetjes. Laurens Vinke is de eerstgeboren ziekenhuisbaby van 2019 in het verspreidingsgebied van de Stentor. Om 0.38 uur zag hij dinsdagmorgen het levenslicht in ziekenhuis Isala in Zwolle. Saillant detail: dat is het kerngetal van zijn geboorteplaats.