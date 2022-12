Alberto Stegeman naar Hoge Raad na veroordeling plaatsen nepbom bij legerbasis Oldebroek: ‘Gaan voor vrijspraak’

Eerste vluchtelin­gen in Biddinghui­zen: ‘Geen heel mooie kamer, maar we vangen ze op met ons hart’

De eerste groep vluchtelingen is dinsdagmiddag gearriveerd in de noodopvang in Biddinghuizen. Ze zijn overgekomen uit de aanmeldcentra in Ter Apel en Budel. ,,We kunnen ze niet een heel mooie kamer aanbieden, maar we zijn vriendelijk, we vangen ze op met ons hart’’, zegt locatiemanager Elsa van der Hoek.

