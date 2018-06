Allemaal in één keer geslaagd in Elburg

De dertig examenklassers van het Van Kinsbergen College in Elburg hebben feest. Geen van hen hoeft nog aan een herexamen te denken. Ze zijn allemaal in het eerste tijdvak geslaagd. Reden voor taart natuurlijk. ,,Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt'', straalt schooldirecteur Heidy van den Berg.

De school staat er goed voor. Dat is te zien aan de score van een paar jaar geleden, toen ook alle examenkandidaten hun diploma behaalden. Maar destijds was dat voor een aantal pas na een herexamen. ,,Dit is uniek'', moet ook John Beumer al zoekende in al zijn cijfers erkennen. Hij heeft overzicht over alle scholen van OOZ in Zwolle, Dedemsvaart, Wijhe en Elburg. Tot 2015 terugkijkend zijn er wel klassen met honderd procent scores. De enige school is ook de Van Kinsbergen, na de gehaalde herexamens.

Het CBS houdt geen landelijke gesplitste gegevens bij van scores voor en na een herexamenkans. Het komt af en toe voor, een klas die in het geheel slaagt. ,,Bij ons is het vooral ook bijzonder omdat 23 procent examen doet in een niveau hoger als waar ze begonnen zijn, en nu kadergericht doen. Bovendien zijn er drie leerlingen die VMBO in drie jaar hebben gedaan, in plaats van in vier jaar.''

Gebak

Het was ook wel even een paar keer kijken, toen het docententeam van de Elburgse school er woensdagochtend achter kwam dat alle dertig het al gehaald hadden. ,,Fantastisch natuurlijk. Toen zijn we maar even gebak gaan halen voor iedereen'', zegt Van Den Berg. ,,Het geeft toch een ander gevoel, als iedereen al feest kan vieren. Normaal moet er altijd wel iemand nog weer aan de slag voor een her,. Maar gelukkig hadden de bakkers rekening gehouden met feest.''