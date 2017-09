Alyssa's filmpjes moeten haar een rol als televisievlogster opleveren

Aangezien Alyssa Bruinsma tot de drie finalisten behoort is de kans aanwezig dat ze straks vlogster is voor Cartoon Network. En zelf hoopt ze het ook, al had ze aanvankelijk geen idee dat het winnen van de vlogwedstrijd dit tot gevolg zou hebben. ,,Ik dacht dat ik alleen een laptop zou winnen'', laat ze zich ontvallen.

Alyssa Bruinsma oogt als een rustig en bescheiden meisje. Gesteund door haar vriendin Lindy, met wie ze ook samen vlogt, vertelt ze thuis op de bank over het avontuur waar ze middenin zit. ,,Op tv kwam de oproep: 'Ben jij de ideale vlogger?' Ik kan wel meedoen, dacht ik, want ik vlog toch al. Leuk." Totdat vorige week moeder Thessa ineens werd gebeld met de mededeling dat haar dochter tot de finalisten behoort. En dat ze in Hilversum workshops mocht volgen. Dat was afgelopen zondag.

Bescheiden

Ook in haar vlogs zien we een rustig en bescheiden meisje. Alyssa heeft er al flink wat op YouTube gezet. Samen met Lindy test ze het spel Monopoly, terwijl op de achtergrond de tv nog aan staat. ,,Later heb ik 'm uitgezet, hoor." Oja, het oordeel over het spel? ,,Leuk." In een andere vlog zit Alyssa op de bank en zegt ze heel eerlijk dat ze niet weet waarover ze moet vloggen. ,,Even wachten", gebiedt ze de kijker. Niet veel later heeft ze iets bedacht en toont ze haar konijnen Snip en Snap.

