Amazone Juulia Jyläs uit Elburg heeft met merrie Fleurabella een nieuwe troef in handen

Fleurabella is in de bloei van haar leven. Het is aan Jyläs de taak om het dier verder te ontwikkelen naar het hoogste internationale niveau. Bij internationale GP’s op lager niveau sprong de merrie onder haar vorige ruiter, de Drent Bert-Jan Zuidema, enkele medailles bij elkaar.

Echte atleet

,,Ik ken de ruiter goed en ik had al langer dit paard op het oog. Ik ben heel blij dat het is gelukt, want je wilt toch terug naar het niveau waar je met die andere twee paarden was. De hoop dat Fleurabella dat aankan is er zeker, want het is echt een atleet.’’