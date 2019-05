Arbeidsmigranten en zorgcliënten gehuisvest op voormalig recreatieterrein in Doornspijk

Het doel is om 15 recreatiewoningen te bestemmen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en 9 recreatiechalets te bestemmen voor mensen met onbegrepen gedrag. In beide situaties is er sprake van toezicht, zoals camera’s en een huismeester bij de mensen met onbegrepen gedrag. Verder wonen de verschillende doelgroepen gescheiden van elkaar, de terreinen zijn niet binnendoor bereikbaar.

Gevoelig

Het plan is ingediend door Slaa + Van Asselt architecten BNA en betrokken bij deze ontwikkeling zijn Opmaat Dienstverlening en Begeleiding en Harry Frens Vastgoed BV.

De huisvesting van arbeidsmigranten en mensen met onbegrepen gedrag ligt gevoelig, meldt de gemeente Elburg in een persbericht. Vaak zijn arbeidsmigranten maar een deel van het jaar in de huisvesting aanwezig en wonen zij bij voorkeur in een kleine sociale gemeenschap met elkaar samen. Wethouder Arjan Klein wil hen een goede plek aanbieden. ‘Wij zien deze locatie als een goed te accepteren plek voor arbeidsmigranten', schrijft hij in het persbericht.

Overlast