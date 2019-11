Arbeidsmigranten zijn niet welkom in veelbesproken brigadegebouw ’t Harde

De plannen om in het gebouw 46 arbeidsmigranten te huisvesten, leidden tot grote onrust in het verder zo rustige straatje waar het gebouw staat. De buurt was de laatste maanden trouw aanwezig bij elke gemeentelijke vergadering waar het onderwerp werd besproken. De gemeente wijst de aanvraag nu af, omdat het verkeer van de A28 en de naastgelegen Eperweg tot een te hoge geluidsbelasting in het gebouw zouden leiden.

Wethouder Lyda Sneevliet zegt daarover: ,,De binnenruimtes kennen teveel omgevingsgeluid. De te huisvesten arbeidsmigranten hebben geen mogelijkheid om zich terug te trekken in een rustiger ruimte. De aanvrager moet dan aantonen dat het niet mogelijk is om geluidswerende en/of geluidsabsorberende maatregelen te treffen. Dat is niet gebeurd.’’

Bezwaar

De gemeenteraad van Elburg bepaalde eerder om de ontwikkelingen ‘on hold’ te zetten, vanwege de onrust die de plannen van Harry Frens in de samenleving veroorzaken. Behalve het huisvesten van 46 arbeidsmigranten in het brigadegebouw aan de Graaf Reinoldweg, leverde Harry Frens namelijk ook plannen in bij de gemeente om aan de Berkenweg in Doornspijk arbeidsmigranten en mensen met onbegrepen gedrag te huisvesten.

De vergunningaanvraag voor het brigadegebouw was echter al ingediend en moest daarom volgens de wettelijke regels behandeld worden. Daaruit blijkt nu dus dat deze aanvraag ‘na zorgvuldige toetsing’ geen akkoord krijgt. Het is nu aan de aanvrager om te bepalen of hij bezwaar wil aantekenen tegen het collegebesluit, laat de gemeente weten.

Steekpartij