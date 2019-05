Artillerie ’t Harde wil onder nieuw commando nog verder en preciezer kunnen schieten, Defensie kan weer investeren

video Walter (35) uit Elburg is dj voor Ajax: ‘Door dit werk ben ik voetbalfan geworden’

7 mei Walter Troost (35) uit Elburg is één van de dj’s van Ajax. Hij draait in de Johan Cruijff Arena als Ajax speelt of een open dag houdt. Sinds voorjaar 2017 is hij ‘tweede’ dj van de Amsterdamse profvoetbalclub.