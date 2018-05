Automobilist opgepakt na crash in Doornspijk

Buurtbewoners die buiten waren zagen het ongeluk gebeuren. Zij verklaarden dat de man erg hard over de weg reed, in de bocht de macht over het stuur verloor en vervolgens twee zwarte plastic paaltjes omver reed en een verkeersbord meepakte.

Één van die zwarte paaltjes is 20 á 30 meter verder terecht gekomen, als het ware gelanceerd over de weg en links van de weg terecht gekomen. De bestuurder is gecontroleerd in de ambulance en moest daarna mee naar het bureau. Waarom de man mee moest naar het bureau is vooralsnog niet duidelijk.