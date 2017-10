Baasjes schurende snelwegkat gevonden na speurtocht in Friese wijk

VideoDe onfortuinlijke kat die gisteren ongeveer 70 kilometer zijn hoofdje omhoog heeft moeten houden om niet zijn snuitje aan het asfalt te schuren, wordt in de loop van de dag opgehaald bij het dierenasiel in Kampen. Op die plek komt het beestje nu bij van zijn hachelijke avontuur.

,,De baasjes komen inderdaad uit Wolvega en zijn vermoedelijk één van buren van de dames die in de auto zaten,'' vertelt Jaimy Bartelink van het dierenasiel in Kampen. Het beestje dat een gebroken pootje en wat andere kleinere verwondingen overhield aan zijn avontuur is na zijn bevrijding behandeld door een dierenarts.

Lappenmand

Volledig scherm De kat werd bij 't Harde uit zijn benarde positie onder de auto bevrijd. © Stefan Verkerk De medewerkster van het dierenasiel is blij dat het beestje er relatief goed van af is gekomen, al voorziet ze dat de kat nog wel een tijdje in de lappenmand moet doorbrengen. ,,Ik vermoed dat ze nog zes tot acht weken moet herstellen. Dat betekent dus minimale beweging,'' voorspelt de 24-jarige Bartelink.

Lopend vuurtje

In het Friese Wolvega ging het avontuur van de kat als een lopend vuurtje rond aangezien het vermoeden bestond dat de baasjes ook weleens uit die plaats zouden kunnen komen. ,,Buurtbewoners zijn in de buurt gaan rondvragen of iemand een kat miste. De uiteindelijke eigenaar miste het diertje in eerste instantie niet. Toen de kat niet op zijn vaste plek was en zich daarna niet liet zien was het 1+1 = 2,'' vertelt Bartelink over de speurtocht naar de bezitters van de kat.

Chippen

De kat kwam na de reddingsoperatie langs de A28 bij 't Harde in eerste instantie terecht bij de dierenambulance Noord-Veluwe. Zij hebben na de eerste medisch zorg het beestje overgedragen aan het asiel in Kampen. Een medewerkster van de dierenambulance vertelde dat het chippen en registeren van het diertje veel werk had bespaard. ,,Dan wisten wij gelijk van wie de kat was en hadden wij de kat misschien wel gelijk naar de eigenaar kunnen brengen.''

Bartelink kan zich wel vinden in het standpunt van de dierenambulance. ,,Dat is waar, al zitten er wel wat haken en ogen aan. Men denkt vaak dat chippen voldoende is, maar het registreren van een chip is net zo belangrijk. Anders loopt een dier alleen met een chip in het lichaam rond. Daar kunnen wij natuurlijk niet zoveel mee.''

