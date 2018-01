Bakker geeft molen De Tijd nieuw leven

Bakker Jan-Aart Schuld uit Oldebroek heeft van de gemeente Elburg toestemming gekregen molen De Tijd in te richten als bakkerij, lunchroom, atelier en een winkel. De maalmachine die in 1854 aan de Zuiderzeestraatweg werd gebouwd, blijft daarmee ook behouden voor de toekomst, verwacht de gemeente.

,,De molen kan er met dit plan weer 100 jaar tegenaan", geeft Schuld zelf een indicatie. ,,Dit is een uniek project. We hopen na de verbouwing met x-aantal maanden open te kunnen gaan."

De plannen van de koninklijke bakker uit Oldebroek - de eerste generatie Schuld opende in 1886 - dateren al vanaf januari 2016. Twee jaar later is het groene licht dan daar. Schuld houdt nog wel een slag om de arm, aangezien de formaliteiten pas over een paar weken daadwerkelijk zijn afgerond.

Monument

De gemeente Elburg is positief over de plannen, waarbij het wel een grondige procedure heeft gevoerd om tot goedkeuring te komen. Zo is molen De Tijd een monument waar een gemeentelijke monumentencommissie zich bij grootscheepse verbouwingen over moet buigen. Het akkoord is gegeven, omdat de plannen de uitstraling van erf en molen verbeteren.

Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is bij de beoordeling van het plan betrokken. De molenbiotoop staat bij hen hoog in het vaandel en Schuld heeft toegezegd die te respecteren. Over het algemeen is Elburg dan ook tevreden met de inpassing van een bakkerij met winkel in een historische molen. ,,Er ligt een initiatief, waarbij de molen wordt gebruikt waarvoor hij ooit gebouwd is."

Veel reacties

Omdat eind van deze maand pas daadwerkelijk een handtekening wordt gezet, heeft Schuld de champagneflessen nog niet opengetrokken. Nu de gemeente Elburg bekend heeft gemaakt in te stemmen met de plannen krijgt hij niettemin veel reacties op zijn bedrijfsuitbreiding.