Bedenkers Poar neem’n treden op bij Mega Piratenfestijn

In de kroeg is het inmiddels een gevleugelde uitspraak: Poar neem’n. De jongens achter deze woorden komen uit Elburg en hebben vanavond een thuiswedstrijd, met een optreden tijdens het Mega Piraten Festijn in Oldebroek.

In het kantoor van Poar neem’n in Elburg hangt een bord, met daarop tekst geschreven: ‘de oorzaak en oplossing van en voor probleem’n: ‘Poar neem’n’. Wie denkt dat het blijft bij deze uitspraak heeft het mis. Er schuilt een gigantische Facebookpagina achter met meer dan 150.000 likes, een populaire webshop en sinds dit jaar treden de bedenkers ook op tijdens concerten. Zo kan het dat ze vanavond hun eigen buitenpodium hebben tijdens het Mega Piraten Festijn in Oldebroek.

,,Voor ons staat een Poar neem’n voor heel veel. Het is broederschap, ontspanning, verbondenheid voor het leven”, legt één van de oprichters John van Aperen (27 jaar) uit. ,,Het staat voor dat je een paar biertjes neemt in de kroeg, maar ook voor gezelligheid. Vier het leven”, vult Walter Troost (34) aan.

De jongens besloten in 2011, samen met mr. Shake, de pagina op Facebook om een zogenaamde politieke partij te beginnen. ,,Het ontstond bij ons in een chatgroep, dat we foto’s van elkaar bewerkten met een systeem. Daaruit zijn strips en berichten voortgekomen en dat loopt op Facebook”, vertelt Van Aperen. ,,We willen de juiste snaar bij mensen raken. Daarom zeggen we ook bij problemen: Poar neem’n. Het is een soort boeren-cool”, zegt Wim van Aperlo (31).

Geen windeieren

De Facebookpagina heeft de jongens geen windeieren gelegd. Het logo met de uitspraak en de twee streepjes is inmiddels door het hele land bekend. ,,Mensen herkennen het. Tegenwoordig is het al zo dat mensen beginnen te roepen ‘Poar neem’n’ als ze twee streepjes zien. Het dialect wordt al steeds meer geaccepteerd. Dat is zeker niet ons doel, maar wel een resultaat. Geweldig toch”, vindt Van Aperlo.

Naast de Facebookpagina en een goedlopende webshop treden de Elburgse jongens dit jaar ook op: ‘Poar neem’n on tour’. ,,We gingen al wel vaker naar discotheken, maar het is nu echt een show. We kregen heel veel vaak de vraag of we langs konden komen. Dat doen we dit jaar. We staan bij ongeveer alle Mega Piraten Festijnen van dit jaar”, legt Troost uit. Samen met Zender Obama hebben de jongens van Poar neem’n een eigen buitenpodium.

Sieneke

Voor de bezoekers van het Mega Piraten Festijn vanavond is het dus niet alleen meezingen met Jannes, ademloos luisteren naar Jan Smit en dansen op nummers van Sieneke. Een bezoekje aan het podium van Poar neem’n is meer dan de moeite waard, beloven ze. ,,Het is mensen vermaken, lol hebben en zoeken naar humoristische interactie. We improviseren de hele avond. Als we de plank misslaan is het niet erg, want er is geen plank”, zegt het boegbeeld en de presentator van de shows Van Aperlo treffend. Als zzp’er in de bouw heeft hij vandaag een halve dag vrij. ,,Voor ons is dit natuurlijk honderd procent een thuiswedstrijd, ik ben deze week al twee keer wezen kijken. We gaan vlammen.”