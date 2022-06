Bedreigingen gaven grensoverschrijdende dirigent Leusink uit Elburg het laatste zetje: ‘We komen je opzoeken’

Veel politie op de been na melding van mishande­ling in Elburg: bewoner van woning aangehou­den

Diverse agenten met auto’s, de ondersteuningsgroep, een onderhandelaar en later ook een arrestatieteam: de politie was dinsdagavond laat in groten getale aanwezig in de Vackenordestraat in Elburg. Na een melding van mishandeling werd een bewoner van een woning uiteindelijk aangehouden.

27 mei