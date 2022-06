Bedreigingen laatste zetje voor grensoverschrijdende dirigent Leusink uit Elburg: ‘We komen je opzoeken’

Wat dirigent Pieter Jan Leusink in 2018 via zijn advocaat Peter Plasman nog afdeed als ‘roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard’ doen hem nu, vier jaar later, alsnog de das om. Hij had het toen over de niet malse beschuldigingen van verschillende anonieme vrouwen in een uitzending van het programma Brandpunt plus.