Bekende organist Wim Magré uit Elburg na ziekbed op 57-jarige leeftijd overleden

Daarnaast was Magré dirigent van verschillende koren op de Veluwe, zoals het Elburgs Mannenkoor OBK, gemengde koren in Oldebroek, Doornspijk en Ermelo en kinderkoren in Oostendorp, Doornspijk en op Urk. Zijn eerste muzieklessen kreeg Magré bij de muziekschool in Elburg. Daarna studeerde hij orgel bij Willem Hendrik Zwart, organist van de Bovenkerk te Kampen. En bij het Conservatorium in Zwolle studeerde hij orgel bij Dorthy de Rooy. Als organist was Magré verbonden aan de Grote of St. Nicolaaskerk in Elburg en de Alle-Dag-Kerk (Engelse kerk aan het Begijnenhof) te Amsterdam.