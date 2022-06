Beroemd kunstwerk over Elburg te koop, maar lokaal museum kan het niet betalen: ‘Vooral in trek bij Amerikanen’

Seksuele intimida­tie door bekende Elburgse dirigent Leusink: vrouwen krijgen gelijk in slepende zaak

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat bij The Bach Choir and Orchestra van de Elburgse dirigent Pieter Jan Leusink sprake was van seksuele intimidatie. Meerdere vrouwen vertelden eind 2018 in uitzendingen van Brandpunt Plus wat hen is overkomen. Twee ervan krijgen nu gelijk.

3 juni