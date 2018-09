Beroofde Dario J. opzettelijk Michiel Schut (19) uit Elburg van het leven?

Dario J. (18) is de enige verdachte in de zaak rondom de dood van Michiel Schut. De 19-jarige kwam in de nacht van 31 maart op 1 april om het leven aan De Kottergoren in Den Ham, waar hij op een verjaardagsfeestje was. Dario J. was daar ook. Een ruzie liep uit de hand, Schut werd neergestoken met een mes en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dario J. werd nog diezelfde nacht aangehouden, sindsdien zit hij vast.