Bert van Zeeburg uit Doornspijk valt in de prijzen met kaas: ‘Boerenverstand en gevoel gebruiken’

Opnieuw inspectie aan de Ketelbrug: A6 tussen Lelystad en Emmeloord dit weekend dicht

De Ketelbrug op de A6 van Lelystad naar Emmeloord is komend weekend afgesloten. Dit komt doordat Rijkswaterstaat inspecties uitvoert. De Ketelmeerweg, die naast de A6 over de brug loopt, is daarnaast in beide richtingen afgesloten.