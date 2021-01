Betekent deze vergunningaanvraag dat het centrum van ’t Harde nu eindelijk afgebouwd wordt?

Doornspijk­se IJsvereni­ging krabbelt financieel op na fly­er-ac­tie, maar smacht net als andere clubs naar ijs

14 december Alle ijsverenigingen smachten naar ijs. Niet alleen voor de pret, maar ook voor het geld. De Doornspijker IJsvereniging stond het water zo na aan de lippen dat een flyer-actie nodig was om weer klinkende munt in de kas te krijgen. In Heerde, Harderwijk en Ermelo is de nood niet zo hoog. Maar ook daar geldt: geen ijs, geen nieuwe leden, geen inkomsten.