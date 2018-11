Bewoners kop van haven in Elburg: ‘liever vrijstaande huizen dan een hotel’

De bewoners van de kop van de haven in Elburg zouden het liefst zien dat hun woongebied met rust wordt gelaten. Toch leggen zij zich neer bij de komst van vier of vijf vrijstaande woningen. ,,Daardoor zijn we er immers van verzekerd dat er in de toekomst niet alsnog een hotel in onze achtertuin verrijst’’, zegt Camille Detollenaere, die in een van de vier huizen aan de Flevoweg woont.