Bezwaren van buren breken bouw in De Dijkjes in Elburg op

In woonwijk De Dijkjes, die een plekje krijgt in de weilanden ten oosten van de Oostelijke Rondweg, moeten in totaal 227 huizen verrijzen, waaronder 90 sociale huurwoningen. Wanneer de schop de grond in gaat, is nog altijd onduidelijk.

Smart

Het wachten is nu op de uitspraak van de Raad van State. ,,Maar we weten niet wanneer die komt en wat die inhoudt'', zegt Klein. Er bestaat dus een mogelijkheid dat het project nog meer vertraging oploopt. ,,Dat is niet te hopen. We willen haast maken. Als het aan ons lag, zou morgen direct worden begonnen met de bouw van de eerste huizen. Er zijn namelijk een hoop Elburgers die daar al jaren met smart op zitten te wachten. Het is nu tijd om door te pakken.''

Crisis

In Arnhem vonden ze de plannen van Elburg namelijk te ambitieus. Door de economische crisis was de vraag naar huizen ingezakt. Er was dus geen markt voor de honderden woningen die in Elburg gebouwd moesten worden, waarschuwde de provincie. Inmiddels hangt de vlag er anders bij. Net als in de rest van het land, is in Elburg een grote behoefte aan nieuwe woningen. ,,In onze gemeente is vooral veel vraag naar huizen in het goedkopere segment'', weet Klein. ,,Daarom is er ook voor gekozen om in De Dijkjes in totaal negentig sociale huurwoningen te realiseren.''