Bij Marien uit Elburg rinkelt in coronatijd continu de telefoon: hij regelt invallers voor de klas

Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat rinkelt de telefoon. ,,In september kregen we 20 procent meer verzoeken dan in dezelfde maand vorig jaar”, vertelt teamleider Marien Klein. ,,Het zijn vooral vragen om kortdurende inval. Het is grilliger. Vervanging voor een bruilof of training is te plannen, maar nu is Pietje verkouden, wordt het nog een dag aankeken, maar om 07.00 uur toch gebeld dat een invaller nodig is. Het wordt steeds meer ad hoc.”