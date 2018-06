Bijbelse zandverhalen Elburg bijna écht in 3D

De expositie van Bijbelse zandsculpturen in Elburg is deze zaterdag geopend voor publiek. Iedereen kijkt zijn ogen uit: ,,Telkens zie je weer wat nieuws.”

De Bijbelse zandverhalen zijn sinds deze zaterdag voor iedereen te zien. Hoewel dat nog niet aan de grote klok is gehangen, nemen toch verschillende mensen al een kijkje bij de pakweg 120 verhalen die zeer precies en gedetailleerd zijn uitgewerkt in zand. Ook directeur Hugo van Woerden is nog iedere keer weer verrast: ,,Hoe maak je het”, vraagt hij zich regelmatig af.

Zo’n 14 maanden geleden is bedenker Aad Peters begonnen met een immens project om Bijbelverhalen in zand te laten zien. De tv-producent heeft werkelijk niets aan het toeval overgelaten. Gigantische sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen en Elburgse botters; het is allemaal te vinden in de drie loodsen nabij de haven van de Hanzestad.

Details

Eindelijk mag nu iedereen ook komen kijken. ,,We zijn heel blij dat we dit moois nu aan bezoekers kunnen laten zien”, zegt directeur Van Woerden. ,,We komen nog met een grootse opening. We kijken nu of de systemen werken, zoals de horeca en de uitleg. Op een enkele plek zijn ’s werelds beste kunstenaars nog aan het werk. Dat maakt het leuk voor bezoekers. Wij geven de makers ook juist ruimte voor details, want dit is niet voor drie maandjes.”

Zo is de Russische kunstenaar Dmitri met klein apparatuur nog bezig om een gezin uit Staphorst te perfectioneren. ,,Ik doe dit al 15 jaar. Het is mijn leven. Ik probeer er iets van mezelf in te stoppen. Als het voor mezelf interessant is, dan is dat ook voor een ander zo”, legt hij uit.

Koreaanse deur

Ondertussen laat Van Woerden de verschillende ruimtes zien, waarin de Bijbelse verhalen staan uitgebeeld. De contrasten in de religies komen aan de orde, evenals hoe culturen met zoiets omgaan. Bij de Koreaanse mensen is een echte deur uit dat land op de achtergrond te zien. Het is allemaal hergebruik van materialen. In totaal ligt er circa 4000 kubieke meter zand.

De bezoekers kijken hun ogen uit. Lub Heinen loopt met zijn fotocamera rond. ,,Het is gigantisch, om dat allemaal te kunnen bouwen. Ongekend”, vindt hij. ,,En telkens zie je weer wat nieuws. Het is zo gedetailleerd.”

Visuele Bijbel

Van Woerden legt de bedoeling aan het eind van de rondleiding nog even uit. ,,Er zit ook een boodschap in, want alles wat je kunt meemaken vind je ook in de Bijbel terug. Het is hier alleen visueel, als het ware in 3D.”