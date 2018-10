Biohorma uit Elburg 'vitaalste' van Gelderland

Bij Biohorma, onderdeel van de Zwitserse Bioforce AG groep en producent van A.Vogel, werken circa 150 medewerkers. Zij gaan een aantal keer per jaar in gesprek met een coach over het verbeteren van hun persoonlijke inzetbaarheid. Ook heeft het bedrijf in 2016 het FIT-programma opgestart, bestaande uit onder meer een-op-een-adviesgesprekken, workshops en lezingen. Ook hebben alle leidinggevenden een ‘leidinggevendenscan’ gekregen. Van de deelnemende bedrijven investeert Bioharma het meest in het vitaal houden van medewerkers, aldus de jury.

Verrast

,,We zijn blij verrast”, zegt manager P&O Jorina Weenink. ,,Het is nu de derde keer dat we meedoen, en iedere keer hebben we ons vitaliteitsbeleid beter neergezet. Met deze prijs als resultaat. We zijn nu zo’n zes jaar bezig met duurzame inzetbaarheid, ook omdat we als bedrijf staan voor gezondheid."