Blijverslening beschikbaar in Elburg

Senioren en mensen met een zorgvraag kunnen vanaf dinsdag 14 augustus in Elburg een beroep doen op de blijverslening. De lening is bedoeld om deze mensen langer in hun eigen huis te laten wonen.

Met geld van een blijverslening kunnen senioren en zorgvragers verbouwingen laten doen aan hun huis. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het bouwen van een slaapkamer op de benedenverdieping, een woning rolstoelvriendelijk maken, een badkamer aanpassen, het laten installeren van een traplift of een huis geschikt maken voor mantelzorg.

Een verbouwing of aanpassing moet wel worden uitgevoerd door een erkend installateur of bouwbedrijf en mag niet reeds zijn afgerond en er mag niet al een begin mee gemaakt zijn.

Stimuleringsfonds

De blijverslening wordt door Elburg aangeboden via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Vorig jaar werden de eerste initiatieven genomen in Elburg om te komen tot de blijverslening. Mensen kunnen daarmee tegen gunstige voorwaarden en een aantrekkelijke rente geld lenen voor een aanpassing of verbouwing.

Zowel eigenaren van een huis als huurders kunnen een lening aanvragen. Er is keus uit een hypothecaire lening of een consumptieve lening. Bij die laatste geldt een leeftijdsgrens van de aanvrager(s) van jonger dan 76 jaar jaar en een maximum bedrag van 10.000 euro. Een minimum leenbedrag is 2.500 euro voor beide leningen. Het maximum bedrag met een hypothecaire lening is 50.000 euro. Huurders kunnen uitsluitend een consumptieve lening aanvragen.

Een blijverslening aanvragen kan via de website van de gemeente Elburg, www.elburg.nl.

Behoefte