Boer Alfred verliest vier kalfjes bij stalbrand ’t Harde: ‘Dit gaat je niet in de koude kleren zitten’

Het is rond de klok van één uur in de nacht van dinsdag op woensdag als de beide families Nagelhoud plots rechtop in bed zitten. Een flinke knal in de stal heeft niet alleen het gezin van Alfred gewekt, ook zijn ouders en zelfs de buren worden er wakker van. ,,Maar die ontploffing is ook ons geluk geweest.’’ Een spuitbus met vliegenspray is door de beginnende brand uit elkaar geknald. ,,Al voordat ik buiten was, had ik 112 gebeld’’, zegt Alfred Nagelhoud.