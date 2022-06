Boer én CDA-lid Wim Bonestroo uit Elburg zette actie huisbezoek minister op: ‘Ik til er niet zo zwaar aan’

Dakkapel ligt op schroot­hoop en Elburger eigenaar krijgt boete: ‘Wist niet dat het rijksmonu­ment is’

Om boven een vluchtroute te creëren liet M.W. uit Elburg een dakkapel plaatsen aan de achterkant van zijn nieuw verworven pand aan de Vischpoortstraat in Elburg. Inmiddels ligt de dakkapel op de schroothoop, is het dak in oude luister hersteld en is de 56-jarige W. enkele duizenden euro’s armer.

