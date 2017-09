Botsing zorgt voor ravage in 't Harde

Naast hotel in het randmeer veel meer re­cre­a­tie­plan­nen in Elburg

7 september Ontwikkelaars staan bij de gemeente Elburg in de rij met plannen voor de kop van de haven. Wethouder Henk Wessel denkt binnen nu en een maand vier concrete plannen te kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Een vijfde alternatief is er ook: niets doen op de locatie langs de Flevoweg waar lange tijd sprake was van een hotel.