Bouw vijf woningen aan de Wildemaet in Elburg stap dichterbij

In de buurt zijn bezwaren gerezen tegen de ingezette ontwikkeling. Wethouder Lyda Sneevliet vindt dat de gemeente haar best heeft gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren, meldt ze in een persbericht: ,,In het eerste plan was er sprake van een centrale oprijlaan naar de achterkant van de woningen. Die werd als erg nadrukkelijk aanwezig ervaren. In het nieuwe ontwerp heeft elke woning zijn eigen oprit. Verder zijn er nu vijf architecten in de plaats van één.’’ De wethouder houdt vast aan een gevarieerde en samenhangende bouw, die voldoet aan het beeldkwaliteitsplan en goed past in het beschermd stadsgezicht.